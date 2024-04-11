Страны Евросоюза формируют силы быстрого реагирования

Евросоюз формирует силы быстрого реагирования для лучшей обороны Европы.
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Он назвал будущую военную силу "Европейским легионом".
"Разговоры о единой армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, чего, я полагаю, никогда не произойдет. Тем не менее, мы находимся в процессе формирования военного потенциала - сил быстрого реагирования. Я называю его "Европейским легионом", - отметил он.
По словам министра, Европе нужно взять на себя "большую ответственность" в укреплении собственной обороны на фоне того, что США сфокусированы на противостоянии с КНР.
"Европейцы во всех известных мне опросах требуют создания союза в сфере здравоохранения и объединения в сфере обороны. И пандемии, и войны - это не то, чего мы желаем, но то, к чему нужно быть готовыми, чтобы лучше защитить наших граждан", - добавил Сикорский.