Страны Евросоюза формируют силы быстрого реагирования

Евросоюз формирует силы быстрого реагирования для лучшей обороны Европы.

Евросоюз формирует силы быстрого реагирования для лучшей обороны Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью греческой газете Kathimerini.

Он назвал будущую военную силу "Европейским легионом".

"Разговоры о единой армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, чего, я полагаю, никогда не произойдет. Тем не менее, мы находимся в процессе формирования военного потенциала - сил быстрого реагирования. Я называю его "Европейским легионом", - отметил он.

По словам министра, Европе нужно взять на себя "большую ответственность" в укреплении собственной обороны на фоне того, что США сфокусированы на противостоянии с КНР.

"Европейцы во всех известных мне опросах требуют создания союза в сфере здравоохранения и объединения в сфере обороны. И пандемии, и войны - это не то, чего мы желаем, но то, к чему нужно быть готовыми, чтобы лучше защитить наших граждан", - добавил Сикорский.