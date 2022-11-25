О нас

Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств - членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 06:16
Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств - членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся в четверг неформальной встречи в Брюсселе.

"Новые правила создадут возможности для стран - участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках", - указывается в документе. Еврокомиссия отмечает, что государства обязаны "приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году".

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в заявлении. При этом в нем не уточняется термин "российский газ". Пока не ясно, будет ли считаться российским газ, произведенный в РФ и закупленный странами ЕС через одного или несколько посредников.

"На практике страны Евросоюза договорились, что газовые компании в странах ЕС и государствах энергетического сообщества представят (в Еврокомиссию) информацию о своих газовых потребностях. Евросоюз (имеется в виду Еврокомиссия - главная исполнительная структура ЕС – ред.) наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника, чтобы довести объем закупаемого им газа до 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ в 2023 году (примерно 13,5 млрд кубометров газа в целом по ЕС)", - говорится в документе.

Это решение еще потребует официального утверждения на плановом заседании совета ЕС по энергетике в декабре, но глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела сообщил по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС, что дискуссия по этой теме завершена и утверждение пройдет без обсуждения.

Таким образом, ЕС фактически обяжет свои газовые компании закупить этот объем газа не напрямую на рынке, а через посредничество Еврокомиссии, по аналогии с тем, как сообщество закупало вакцины от COVID-19 в 2020-2021 годах. Это решение означает делегирование странами ЕС Еврокомиссии еще одной части своих суверенных функций по выбору поставщиков энергоресурсов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələri Rusiya ilə qaz alqı-satqı müqavilələrini ləğv edir

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi