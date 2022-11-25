Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств - членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств - членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам состоявшейся в четверг неформальной встречи в Брюсселе.

"Новые правила создадут возможности для стран - участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках", - указывается в документе. Еврокомиссия отмечает, что государства обязаны "приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году".

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в заявлении. При этом в нем не уточняется термин "российский газ". Пока не ясно, будет ли считаться российским газ, произведенный в РФ и закупленный странами ЕС через одного или несколько посредников.

"На практике страны Евросоюза договорились, что газовые компании в странах ЕС и государствах энергетического сообщества представят (в Еврокомиссию) информацию о своих газовых потребностях. Евросоюз (имеется в виду Еврокомиссия - главная исполнительная структура ЕС – ред.) наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника, чтобы довести объем закупаемого им газа до 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ в 2023 году (примерно 13,5 млрд кубометров газа в целом по ЕС)", - говорится в документе.

Это решение еще потребует официального утверждения на плановом заседании совета ЕС по энергетике в декабре, но глава Минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела сообщил по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС, что дискуссия по этой теме завершена и утверждение пройдет без обсуждения.

Таким образом, ЕС фактически обяжет свои газовые компании закупить этот объем газа не напрямую на рынке, а через посредничество Еврокомиссии, по аналогии с тем, как сообщество закупало вакцины от COVID-19 в 2020-2021 годах. Это решение означает делегирование странами ЕС Еврокомиссии еще одной части своих суверенных функций по выбору поставщиков энергоресурсов.