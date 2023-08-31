Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит для рассмотрения ситуации в Габоне

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона, где власть в результате государственного переворота захватили военные.

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона, где власть в результате государственного переворота захватили военные.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Комиссия ECCAS продолжает внимательно следить за развитием событий в Габоне, готовя созыв в ближайшее время чрезвычайной встречи глав государств и правительств в формате Совета мира и безопасности в Центральной Африке в целях изучения ситуации в Габоне с точки зрения политики и безопасности, а также выработки дальнейших шагов", - говорится в коммюнике организации.

Дата встречи еще не определена. Одновременно ECCAS осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.