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Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит для рассмотрения ситуации в Габоне

Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит для рассмотрения ситуации в Габоне Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона, где власть в результате государственного переворота захватили военные.
Другие страны
31 августа 2023 г. 15:01
Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит для рассмотрения ситуации в Габоне

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона, где власть в результате государственного переворота захватили военные.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Комиссия ECCAS продолжает внимательно следить за развитием событий в Габоне, готовя созыв в ближайшее время чрезвычайной встречи глав государств и правительств в формате Совета мира и безопасности в Центральной Африке в целях изучения ситуации в Габоне с точки зрения политики и безопасности, а также выработки дальнейших шагов", - говорится в коммюнике организации.

Дата встречи еще не определена. Одновременно ECCAS осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.

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