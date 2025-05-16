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Страны ЦА упростят международные автоперевозки и переведут обмен ИБР в электронный формат

Страны ЦА упростят международные автоперевозки и переведут обмен ИБР в электронный формат Министры транспорта стран Центральной Азии и Китая договорились упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена иностранных бланков разрешений (ИБР) в электронный формат.
Другие страны
16 мая 2025 г. 15:07
Страны ЦА упростят международные автоперевозки и переведут обмен ИБР в электронный формат

Министры транспорта стран Центральной Азии и Китая договорились упростить международные автомобильные перевозки и перевести механизм обмена иностранных бланков разрешений (ИБР) в электронный формат.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана, об этом стало известно по итогам второй встречи глав транспортных ведомств, состоявшейся 16 мая в Астане.

В ходе встречи министры обсудили текущую ситуацию в транспортной отрасли региона и мира, а также широкий спектр вопросов, касающихся экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

"В рамках шестисторонней встречи главы транспортных ведомств подчеркнули важность разработки Программы многостороннего сотрудничества в области транспорта между странами Центральной Азии и Китаем. Эта программа обеспечит электронный документооборот и возможность отслеживания перемещения грузов в режиме онлайн. Министры подтвердили намерение упростить международные автоперевозки и перевести процесс обмена ИБР в цифровой формат. ИБР — это документ, позволяющий перевозчикам осуществлять международные грузоперевозки", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Казахстан уже осуществляет электронный обмен ИБР с Китаем и Узбекистаном. В ближайшее время цифровизация охватит также обмен с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном, что позволит значительно ускорить процедуры международных перевозок.

По итогам встречи министры подписали меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между транспортными ведомствами, а также в сфере цифровизации международных автомобильных перевозок.

Кроме того, стороны выразили общее мнение о необходимости упрощения процедур пересечения пограничных пунктов между странами Центральной Азии и Китаем при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок.

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Версия на английском языке Central Asian countries to simplify int'l road transport, transfer FPF exchange to digital format

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