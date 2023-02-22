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Страны "Бухарестской девятки" разработают в Варшаве шаги перед саммитом НАТО

Страны "Бухарестской девятки" разработают в Варшаве шаги перед саммитом НАТО Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) разработают на саммите в польской столице дельнейшие шаги перед предстоящим саммитом НАТО.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 19:32
Страны Бухарестской девятки разработают в Варшаве шаги перед саммитом НАТО

Государства "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) разработают на саммите в польской столице дельнейшие шаги перед предстоящим саммитом НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на открытии саммита "девятки" с участием президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы собрались в этом зале, чтобы обсудить важнейшие вызовы, которые стоят перед нашими странами, всей НАТО, а также возможности поддержки наших друзей на Украине", - сказал он.

"Сегодня мы хотим вместе, в кругу ближайших союзников, подумать о дальнейших шагах перед саммитом "Бухарестской девятки" в Братиславе и саммитом НАТО в Вильнюсе, а также о возможностях предоставления дальнейшей поддержки Украине", - добавил Дуда.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в июле.

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Версия на азербайджанском языке “Buxarest doqquzluğu” ölkələri NATO sammiti öncəsi görüşəcək

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