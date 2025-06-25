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Страны БРИКС подчеркнули необходимость создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Страны БРИКС подчеркнули необходимость создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке Страны - челны БРИКС подчеркивают необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и любого другого вида оружия массового уничтожения.
Другие страны
25 июня 2025 г. 02:20
Страны БРИКС подчеркнули необходимость создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Страны - челны БРИКС подчеркивают необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и любого другого вида оружия массового уничтожения.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении БРИКС, которое опубликовало министерство иностранных дел председательствующей в блоке Бразилии.

"Мы подтверждаем необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, в соответствии с международными резолюциями", - отмечается в документе.

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