Страны БРИКС могут провести встречу по ситуации в Афганистане

Страны - участницы БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в ближайшее время могут провести встречу по ситуации в Афганистане.

Страны - участницы БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в ближайшее время могут провести встречу по ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия" глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

"Да, и это сыграет важную роль для стабилизации ситуации в регионе, поскольку эти три страны, о которых я уже сказала, - Китай, Индия и Россия - уже играют важную роль в Афганистане. Координация по линии БРИКС в этом вопросе нужна", - сказала она, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время встреча БРИКС по ситуации в республике, но не привела подробностей.

По ее словам, и Китай, и Индия, и Россия наладили взаимодействие в БРИКС по обсуждению афганской тематики.

Глава форума также отметила, что позиции России и Индии по афганской тематике практически во всем совпадают. "Я думаю, что наши страны могут выработать эффективные стратегии по Афганистану, которые будут только во благо многомиллионному населению этой страны", - добавила она.