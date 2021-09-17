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Страны БРИКС могут провести встречу по ситуации в Афганистане

Страны БРИКС могут провести встречу по ситуации в Афганистане Страны - участницы БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в ближайшее время могут провести встречу по ситуации в Афганистане.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 06:31
Страны БРИКС могут провести встречу по ситуации в Афганистане

Страны - участницы БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в ближайшее время могут провести встречу по ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия" глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

"Да, и это сыграет важную роль для стабилизации ситуации в регионе, поскольку эти три страны, о которых я уже сказала, - Китай, Индия и Россия - уже играют важную роль в Афганистане. Координация по линии БРИКС в этом вопросе нужна", - сказала она, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время встреча БРИКС по ситуации в республике, но не привела подробностей.

По ее словам, и Китай, и Индия, и Россия наладили взаимодействие в БРИКС по обсуждению афганской тематики.

Глава форума также отметила, что позиции России и Индии по афганской тематике практически во всем совпадают. "Я думаю, что наши страны могут выработать эффективные стратегии по Афганистану, которые будут только во благо многомиллионному населению этой страны", - добавила она.

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