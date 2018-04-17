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    Страны "Большой семерки" призвали Россию срочно ответить на вопросы по "делу Скрипаля"

    © Getty Images

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/  Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы», связанные с инцидентом в Солсбери. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении глав МИД, которое опубликовало правительство Канады. 

    «Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что очень вероятно, что Россия несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в заявлении, которое цитирует телеканал RT. 

    Также в G7 заявили что будут сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем для того, чтобы «вернуть РФ в международную систему, основанную на правилах». 

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