Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Страны Ближнего Востока накрыла сильнейшая песчаная буря, которая стала причиной смерти нескольких человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в Ливане как минимум две женщины погибли от удушья. Число пострадавших, обратившихся к медикам c приступами удушья, приближается в этой стране к тысяче.

Наиболее пострадавшей от песчаных бурь международные организации называют Сирию. Здесь погибли как минимум шесть человек. Ситуация осложняется военными действиями в этой стране, а также условиями существования многих сирийцев, лишившихся крова: они находятся в палаточных лагерях беженцев.

На большей части территории Израиля видимость не превышает одного метра. Десятки человек потеряли сознание и обратились к врачам с сердечными приступами.