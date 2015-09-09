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    Страны Ближнего Востока накрыла сильнейшая песчаная буря

    Люди страдают от удушья

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Страны Ближнего Востока накрыла сильнейшая песчаная буря, которая стала причиной смерти нескольких человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в Ливане как минимум две женщины погибли от удушья. Число пострадавших, обратившихся к медикам c приступами удушья, приближается в этой стране к тысяче.

    Наиболее пострадавшей от песчаных бурь международные организации называют Сирию. Здесь погибли как минимум шесть человек. Ситуация осложняется военными действиями в этой стране, а также условиями существования многих сирийцев, лишившихся крова: они находятся в палаточных лагерях беженцев.

    На большей части территории Израиля видимость не превышает одного метра. Десятки человек потеряли сознание и обратились к врачам с сердечными приступами.

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