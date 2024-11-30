Страны Балтии в следующем году отключатся от общей с РФ электросети

Страны Балтии отключатся от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы 8 февраля.

Страны Балтии отключатся от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы 8 февраля.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении оператора национальных электросетей Эстонии Elering.

В компании уточнили, что в настоящее время в Эстонии, Латвии и Литве действует система IPS/UPS, в которой частота электрического тока контролируется централизованно в России.

"Синхронизация с системой континентальной Европы позволит странам Балтии осуществлять независимое, стабильное и надежное управление частотой и повышать энергетическую безопасность региона. 8 февраля 2025 года в странах Балтии будет прервано электроснабжение с системой IPS/UPS, и начнется совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация электрических систем стран Балтии с системой континентальной Европы произойдет 9 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

Elering отмечает, что синхронизацию поддержит Евросоюз, который потратит на это около €1,2 млрд, что составит около 75% от общей стоимости проекта.