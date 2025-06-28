Страны Балтии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция), соответствующие заявления распространили министерства иностранных дел этих стран.

Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция), соответствующие заявления распространили министерства иностранных дел этих стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Интерфакс.

"Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа", - сообщила пресс-служба МИД Латвии.

В пресс-службе добавили, что с момента присоединения прибалтийских стран к Конвенции "ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась". "Выход предоставит Латвии гибкость для действий по укреплению сдерживания и обеспечению защиты страны и ее населения", - считают в ведомстве.

В МИД Эстонии сообщили, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе, Эстония должна предоставить своим Вооруженным силам гибкость для укрепления национальной обороны".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя выход страны из конвенции, заявил, что "это решение было принято нелегко".

"Перед лицом угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории НАТО - всеми эффективными военными средствами. Приверженность Литвы ответственной обороне и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц, остается непоколебимой", - цитирует Будриса пресс-служба МИД Литвы.

Решение денонсировать Оттавскую конвенцию также поддержали парламенты Польши и Финляндии.