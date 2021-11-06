Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора

Воздушный коридор от Польши до Эстонии, проходящий через Литву и Латвию, нуждается в укреплении.
"Необходимо поддерживать инициативы по укреплению воздушного пространства в коридоре между Польшей и Эстонией", - отмечается в резолюции.
Еще одним важным фактором обеспечения региональной безопасности партнеры считают сотрудничество по защищенности так называемого Сувалкского коридора. "Приветствуются и будут поддержаны решения по обеспечению мобильности военных подразделений в этом районе", - говорится в документе ассамблеи.
Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Беларуси. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.