О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора

Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора Воздушный коридор от Польши до Эстонии, проходящий через Литву и Латвию, нуждается в укреплении.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 07:15
Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора

Воздушный коридор от Польши до Эстонии, проходящий через Литву и Латвию, нуждается в укреплении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции 40-й сессии Балтийской ассамблеи, которая проходила в пятницу в литовской столице.

"Необходимо поддерживать инициативы по укреплению воздушного пространства в коридоре между Польшей и Эстонией", - отмечается в резолюции.

Еще одним важным фактором обеспечения региональной безопасности партнеры считают сотрудничество по защищенности так называемого Сувалкского коридора. "Приветствуются и будут поддержаны решения по обеспечению мобильности военных подразделений в этом районе", - говорится в документе ассамблеи.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Беларуси. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baltikyanı ölkələr hava dəhlizinin gücləndirilməsini zəruri hesab edirlər

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi