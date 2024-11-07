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Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО

Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО В литовской акватории Балтийского моря прошли совместные тактические учения военно-морских сил Литвы, Латвии и Эстонии.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 20:13
Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО

В литовской акватории Балтийского моря прошли совместные тактические учения военно-морских сил Литвы, Латвии и Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Состоялись международные учения тактического/оперативного уровня Baltic Fortress 2024, организованные ВМС Вооруженных сил Литвы при поддержке группы Центра компетенции НАТО по прибрежным и мелководным операциям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях этого года задачи впервые выполнялись с использованием системы компьютерного моделирования НАТО.

В учениях приняли участие военно-морские силы Литвы, Латвии и Эстонии, а также Высшее Балтийское региональное командование (Combined Task Force Baltics), возглавляющее военно-морские силы региона Балтийского моря, сообщили в ведомстве.

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