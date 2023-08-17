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Страны Балтии присоединились к декларации G7 по Украине

Страны Балтии присоединились к декларации G7 по Украине Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности и помощи Украине.
Другие страны
17 августа 2023 г. 15:10
Страны Балтии присоединились к декларации G7 по Украине

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности и помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.

"Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас выступили с совместным заявлением о присоединении к декларации", - говорится в сообщении.

Главы правительств подчеркнули, что страны Балтии поддерживают Украину с первых дней конфликта и готовы продолжать проводить такую линию.

Как говорится в декларации Группы семи, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, "семерка" увеличит поставку вооружений Украине, при этом приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Л

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пообещали, что будут поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих, сотрудничать в области обмена разведывательной информацией, поддерживать оборону в киберсфере, в том числе путем противостояния гибридным угрозам. Кроме того, в декларации обозначено, что другие страны могут в любой момент присоединиться к ней.

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