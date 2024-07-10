Страны Балтии намерены выйти из единой энергосистемы с РФ и Беларусью

Три прибалтийские страны приняли решение не продлевать контракт об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) и полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года.

Три прибалтийские страны приняли решение не продлевать контракт об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) и полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.

"В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года", - говорится в сообщении.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу, соединившись с которой Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключатся от БРЭЛЛ.