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Страны Балтии и Польша договорились с Украиной укреплять трансграничное сотрудничество

Страны Балтии и Польша договорились с Украиной укреплять трансграничное сотрудничество Министры внутренних дел стран Балтии и Польши посетили Киев, где подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению трансграничной преступности и восстановлению сферы деятельности МВД Украины по завершении военных действий.
Другие страны
6 мая 2022 г. 10:10
Страны Балтии и Польша договорились с Украиной укреплять трансграничное сотрудничество

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши посетили Киев, где подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению трансграничной преступности и восстановлению сферы деятельности МВД Украины по завершении военных действий.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В частности министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что его страна будет оказывать как политическую, так и практическую поддержку Украине. Кроме того, Эстония готова оказать гуманитарную помощь, а также в сфере послевоенного восстановления и введения жестких санкций против России.

Он сообщил, что Эстония полностью поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Министр отметил, что в настоящее время в Эстонии находится около 36 000 военных беженцев. Страна оказала поддержку Украине в размере более 16 млн евро, включая поддержку гражданского общества и частного сектора.

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Версия на английском языке Baltic States, Poland agree with Ukraine to strengthen cross-border cooperation

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