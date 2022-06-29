Страны Азиатско-Тихоокеанского региона впервые приняли участие в саммите НАТО

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - впервые приняли участие в саммите НАТО для обсуждения "китайской угрозы".

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - впервые приняли участие в саммите НАТО для обсуждения "китайской угрозы".

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

"Партнеры Азиатско-Тихоокеанского региона - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия - впервые приняли участие в саммите НАТО", - сказал он, отметив, что лидеры стран НАТО и АТР провели обсуждение "китайской угрозы". "Китай наращивает свои военные силы, включая ядерное оружие, угрожая соседям и Тайваню", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что "НАТО должна продолжать поддерживать партнеров". "НАТО усилит сотрудничество с партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по вопросам борьбы с климатическими изменениями, дезинформацией, киберугрозами. Нам нужны глобальные решения этих вызовов", - добавил он.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня. Альянс разработал и принял новую Стратегическую концепцию с учетом актуальных событий на международной арене и стратегических перспектив развития организации. Россия в ней названа "самой значительной угрозой".