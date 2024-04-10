О нас

Страны AUKUS приступят к консультациям об участии Японии в партнерстве

Страны AUKUS приступят к консультациям об участии Японии в партнерстве Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, приступят к консультациям об участии Японии во втором компоненте партнерства.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 15:45
Страны AUKUS приступят к консультациям об участии Японии в партнерстве

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, приступят к консультациям об участии Японии во втором компоненте партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящей встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

По словам чиновника, по итогам встречи Байдена и Кисиды будет "объявлено о том, что партнеры по AUKUS рады начать консультации с Японией относительно ее возможного включения во второй компонент" партнерства.

Она отметила, что государства - участники AUKUS рассчитывают, что "консультации с Токио начнутся как можно скорее", но ожидается, что они "продлятся несколько месяцев".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро
Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро
10 апреля 2024 г. 16:49
Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине
Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине
10 апреля 2024 г. 16:19
Пакет военной помощи Вильнюса Киеву превысит план в 200 млн евро
Пакет военной помощи Вильнюса Киеву превысит план в 200 млн евро
10 апреля 2024 г. 16:07
МИД Китая: Власти КНР защитят китайских поставщиков турбин от протекционизма ЕС
МИД Китая: Власти КНР защитят китайских поставщиков турбин от протекционизма ЕС
10 апреля 2024 г. 15:20
Франция передала Турции террориста PKK
Франция передала Турции террориста PKK
10 апреля 2024 г. 13:44
Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине
Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине
10 апреля 2024 г. 13:31
В Казахстане из-за паводка эвакуировали почти 100 тыс. человек
В Казахстане из-за паводка эвакуировали почти 100 тыс. человек
10 апреля 2024 г. 12:45
Пакистан обратится к МВФ за новым пакетом помощи
Пакистан обратится к МВФ за новым пакетом помощи
10 апреля 2024 г. 11:25
Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком
Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком
10 апреля 2024 г. 11:10
Австралия рассмотрит вопрос о признании палестинского государства
Австралия рассмотрит вопрос о признании палестинского государства
10 апреля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi