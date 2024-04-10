Страны AUKUS приступят к консультациям об участии Японии в партнерстве

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, приступят к консультациям об участии Японии во втором компоненте партнерства.

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, приступят к консультациям об участии Японии во втором компоненте партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящей встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

По словам чиновника, по итогам встречи Байдена и Кисиды будет "объявлено о том, что партнеры по AUKUS рады начать консультации с Японией относительно ее возможного включения во второй компонент" партнерства.

Она отметила, что государства - участники AUKUS рассчитывают, что "консультации с Токио начнутся как можно скорее", но ожидается, что они "продлятся несколько месяцев".