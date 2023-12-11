Страны альянса по отказу от ископаемого топлива ожидают его дальнейшего расширения

Три страны - Испания, Кения и Самоа - приняли решение присоединиться к инициативе "Пост-нефтегазовый альянс" BOGA в рамках проходящего в Дубае конференции СОР-28 по изменению климата.

Три страны - Испания, Кения и Самоа - приняли решение присоединиться к инициативе "Пост-нефтегазовый альянс" BOGA в рамках проходящего в Дубае конференции СОР-28 по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом участники альянса рассказали на пресс-конференции министров энергетик стран- членов альянса.

Согласно альянсу, с момента своего создания на COP-26 в 2021 году BOGA увеличился более чем в два раза.

Как отметила министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили, ее страна на национальном уровне приняла ряд решений по отказу от разработки и использования традиционных энергоносителей.

По ее словам, страны альянса также планируют отказаться от разработки новых углеводородных запасов после 2040 года, требуется плановый и поэтапный отказ от производства и потребления ископаемого топлива.