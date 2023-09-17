Страны Африки против сохранения влияния Франции

Сохранение влияния в Африке западных стран, в частности Франции, вызывает в государствах континента глубокое разочарование.

Сохранение влияния в Африке западных стран, в частности Франции, вызывает в государствах континента глубокое разочарование.

Как передает Report , лидер алжирского движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф.

Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.

"Сохранение французского и западного влияния вызывает (в африканских странах - ред.) глубокое разочарование. Одновременно мировые силы активно конкурируют за континент, предлагая новые форматы связей и сотрудничества, отличные от колониальных моделей и принципа превосходства Запада", - сказал политик.

По его мнению, это создало "новую среду, способствующую развитию светских государств, независимости и суверенитета, чтобы обеспечить возрождение африканских народов".

При этом Шериф подчеркнул, что его партия "выступает против военных переворотов, считая необходимым уважать конституционную легитимность политических режимов".