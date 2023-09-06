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Страны Африки призвали ввести глобальный климатический налог для защиты бедных государств

Страны Африки призвали ввести глобальный климатический налог для защиты бедных государств Страны Африки призвали ввести глобальный налог для финансирования программ, которые помогут беднейшим странам, включая африканские, преодолеть последствия изменения климата. Эта норма содержится в Найробийской декларации, принятой Африканским климатически
Другие страны
6 сентября 2023 г. 19:55
Страны Африки призвали ввести глобальный климатический налог для защиты бедных государств

Страны Африки призвали ввести глобальный налог для финансирования программ, которые помогут беднейшим странам, включая африканские, преодолеть последствия изменения климата. Эта норма содержится в Найробийской декларации, принятой Африканским климатическим саммитом, который завершился в Найроби.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Найробийская декларация закладывает основу для нового этапа глобальных действий по борьбе с изменением климата планеты, - заявил на закрытии саммита президент Кении Уильям Руто, чье выступление транслировалось на странице мероприятия. - Мы проявили совместную решимость выдвинуть в повестку устойчивого развития приоритеты социально-экономических преобразований и придать им африканский характер". Он подчеркнул, что в ходе саммита африканские страны продемонстрировали способность к коллективным действиям и не оставили ни у кого сомнений в том, что "будущее человечества находится в Африке".

Принятая в Найроби декларация предлагает ввести глобальный налог для финансирования программ в области защиты климата планеты. Пока не определено, на что именно страны Африки добиваются введения налога, однако в кулуарах саммита уже называли вероятный источник финансирования - сборы с транзакций в мировой финансовой системе.

Декларация также содержит призыв к реформе международной финансовой системы за счет вовлечения в нее развивающихся стран. Предлагается ввести для стран Африки льготное кредитование, в том числе по линии Международного валютного фонда, а также решить проблему государственного долга ряда стран континента.

Страны Африки намерены вынести Найробийскую декларацию на обсуждение Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая откроется в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах.

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