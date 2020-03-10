 Наверх

Страны Персидского залива запретили курить кальян

Страны Персидского залива запретили курить кальян

Министерство здравоохранения Катара выпустило временный запрет на курение кальянов во всех ресторанах и кофейнях в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша") до последующего уведомления в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - отмечается в сообщении.

Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!