Страны НАТО утвердили обновленный план по борьбе с терроризмом

Лидеры стран НАТО одобрили на саммите в Лондоне обновленный план, направленный на усиление борьбы с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы согласовали новый план действий по активизации наших усилий в борьбе с терроризмом", - сообщил он на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, "все союзники по-прежнему привержены борьбе с ИГ и учебной миссии в Ираке и учебной миссии в Афганистане".