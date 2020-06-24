Страны, лидирующие по темпам распространения коронавируса - СПИСОК

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,3 млн. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, количество зараженных на данный момент составляет 9 354 860. Летальных случаев достигло 439 085. Выздоровели 4 213 601 человек.

Отмечается, что больше всего выявленных случаев COVID-19 насчитывается в США – 2 424 418, умерли - 123 475 пациента.

На втором месте Бразилия, где число случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 1 151 479, скончались более 52 тысяч человек.

Россия занимает третье место, по числу зафиксированных случаев инфицирования. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России зарегистрировано 599 705 случаев заражения, умер 8 359 пациент.

В южно-азиатской Индии, 456 115 заражены вирусом, а умерли 14 483 человека.

Британия является в Западной Европе наиболее пострадавшей страной от коронавируса. В Соединенном Королевстве 306 210 человек были инфицированы COVID-19, скончались 42 927.

В Испании число инфекций составляет 293832, а жертвами пандемии стали 28 325зараженных.

В Перу и Чили соответственно 260 810 и 258 767 человек заразились COVID-19.

Италия в списке занимает 9 место с 233 833 инфицированными. Вирус убил 34 675 пациентов.