Страны, "лидирующие" по темпам распространения коронавируса

Вот уже несколько месяцев в мире растет число зараженных коронавирусом и жертв пандемии.

Как сообщает Report, об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения, соответствующих госструктур отдельных стран, официальных органов.

Согласно последней информации ВОЗ, в течение дня вирусом заразились еще 60 тыс. человек. Отмечается, что число зараженных коронавирусом превысило 570 тыс. человек. Число умерших от болезни достигло 26,5 тыс.

Некоторые организации утверждают, что показатели иные – в мире более 600 тыс. человек являются носителями инфекции COVID-19, а число умерших от вируса превысило 30 тысяч.

Так какие страны наиболее опасны с точки зрения распространения коронавируса, учитывая среднестатистические показатели?

Report представляет список этих стран.

Как ни странно, США, к которым некогда проявляли большой интерес граждане других стран и туристы, занимает первое место в этом списке. В последнее время больше всего инфекцией COVID-19 заражаются граждане именно этой страны. Только за последние два дня в Нью-Йорке каждые 17 минут от коронавируса умирал один житель города. Нью-Йорк лидирует среди городов США по числу жертв коронавируса.

Что же касается ситуации в целом, в Соединенных Штатах 121 117 человек заражены коронавирусом, число жертв COVID-19 достигло 2 010 человек.

Высокие показатели числа зараженных и умерших от нового коронавируса зарегистрированы и на Европейском континенте. Здесь более 286 тыс. зараженных, более 16 тыс. умерших.

Италия по количеству смертей опередила Китай, некогда считающийся "лидером" по распространению коронавируса. За один только минувший день в этой стране от коронавируса умерли 889 человек, тысячи итальянцев заразились новым вирусом. Наряду с этим, 12 384 гражданина этого государства вылечились от этого вируса и вернулись к нормальной жизни. В Италии носителями вируса являются более 92 тыс. человек. Что касается умерших от болезни, их количество высоко – 10 023 человека.

Среди стран с наибольшим распространением коронавируса есть и Испания. За последний день в этой стране еще 832 человека стали жертвами инфекции, количество погибших от вируса достигло 5 690 человек. За последние 24 часа в Королевстве количество носителей вируса выросло на 8,2 тыс. человек, превысив 72 240 человек.

Во Франции количество зараженных коронавирусом превышает 35,7 тыс. человек. За последние сутки в стране 319 человек стали жертвами пандемии. В настоящее время во Франции жертвами пандемии считаются 2 314 человек.

По последним данным, в Германии число зараженных коронавирусом превысило 26 000 человек. В стране растет количество больных, информация о числе погибших различается.

В список стран, где коронавирус стремительно распространяется, можно добавить и Великобританию. За последний день в стране зарегистрировано 2 510 случаев заражения коронавирусом, 260 человек стали жертвами COVID-19. В целом, по стране умерли 1 019 пациентов.

В Китае, который считается эпицентром распространения коронавируса, ситуация относительно лучше, чем в США и Италии. За последний день в Поднебесной новым коронавирусом заразились 45 человек, еще 5 человек стали жертвами вируса. Так, число зараженных опасным вирусом, распространившимся в Китае с декабря прошлого года, достигло 81 439 человек, погибших от него – 3 300.

В Южной Корее за один день зарегистрировано 105 новых случаев заражения, 222 человека выздоровели. Общее число зараженных в стране достигло 9 583, еще 152 человека стали жертвами пандемии.

В список входят и другие европейские и азиатские страны.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. До сих пор инфекция COVID-19 зарегистрирована в 192 странах и регионах.