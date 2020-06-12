Страны Евросоюза призвали быть готовыми к возврату карантинных мер

Число заражений новым коронавирусом в Евросоюзе продолжает падать, однако необходимо оставаться бдительными.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции.

"Число заражений COVID-19 в Евросоюзе продолжает сокращаться. Последние оценки Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывали нам, что на 9 июня 14-дневная заболеваемость в целом по ЕС (с учетом Великобритании и Европейской экономической зоны, куда помимо ЕС входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – ред.) сократилась на 80% по сравнению с пиком, который был 9 апреля", - сказала она.

Однако ясно, что пандемия еще не завершилась, добавила комиссар ЕС.

"Поэтому необходимо продолжать быть бдительными и готовыми откатить назад ослабление (карантинных) мер в случае необходимости", - сказала она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.