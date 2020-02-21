​Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

Саммит Евросоюза, на котором планировалось согласовать многолетний бюджет сообщества, закончился без результата.

"Мы очень много работали на этом саммите, но были вынуждены констатировать, что нам нужно больше времени".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам еще придется пройти большой путь для согласования бюджета.

"Нам нужно пройти еще большой путь для согласования в Европейском совете, а затем в парламенте ЕС", - сказала журналистам фон дер Ляйен.