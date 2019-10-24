​Страны Европы одна за другой повышают пенсионный возраст

Федеральный банк Германии (Бундесбанк) предложил повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года. Если инициативу примут, изменения коснутся рожденных в 2001 году. Пенсионный возраст предлагают поднять к 2070 году.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Eвропейские страны планомерно повышают пенсионный возраст.Сейчас в Германии он составляет 65 лет и 7 месяцев, а к 2029 году он должен увеличиться до 67 лет.

При этом повышается пенсионный возраст по всей Европе. В частности, поднятие планки анонсировали власти Дании: в следующем десятилетии подданные королевства будут выходить на пенсию не в 65, а в 67 лет.

К 2035 году пенсионный возраст в Дании может достичь 72 лет. Ранее решено было увеличить и возраст для выхода датчан на досрочную пенсию - с 60 до 66 лет.

В Норвегии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года, предполагается к 2030 году уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст - 67 лет.