Страны ЕС не согласовали план финпомощи после пандемии

Экстренный онлайн-саммит ЕС 23 апреля, вероятно, не сможет завершиться принятием решения о порядке финансирования фонда восстановления европейской экономики после карантинных мер, связанных с пандемией, поскольку страны сообщества не смогли согласовать предложенное Еврокомиссией увеличение бюджета Евросоюза на 2021-2022 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

"Лидеры ЕС, которые проведут консультации по видеоконференции, вероятно, не смогут принять никакого финального решения о порядке финансирования фонда восстановления европейской экономики от пандемии коронавируса", - отмечает агентство.

На предварительных консультациях с послами ЕС накануне Еврокомиссия предложила в исключительном порядке повысить взносы всех стран ЕС в бюджет Евросоюза на 2021-2022 годы, однако эта идея пока не была поддержана.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в интервью французском телеканалу BFM, что на восстановление после карантинов европейской экономике может потребоваться порядка 1,6 трлн. евро. По его словам, эти деньги "всем странам ЕС придется брать взаймы", поскольку ни одна из стран ЕС не способна справиться с кризисом самостоятельно.

Он также предупредил, что внешние границы стран еврозоны будут закрыты минимум до конца лета, а всему европейскому туристическому сектору потребуется реанимация.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.