Страны ЕС не смогли согласовать санкции против Турции

Страны ЕС на саммите не смогли согласовать общие санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении будущего главы Евросовета, премьера Бельгии Шарля Мишеля.

"В силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе двигаться дальше невозможно", - заявил он.

При этом Мишель добавил, что ЕС имеет четкую позицию по отношению к турецкой операции в Сирии.

Напомним, что Турция начала военную операцию под названием "Источник мира" 9 октября. Военные перешли границу с Сирией и начали военные действия на территориях, которые занимают курдские формирования с целью "предотвращение появление террористического коридора" на южной границе Турции.