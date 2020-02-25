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Страны ЕС могут приостановить действие Шенген из-за коронавируса

Страны ЕС могут приостановить действие Шенген из-за коронавируса
© pexels

Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса". 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", - подчеркнула Д.Спинант.

Напомним, число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 660 человек

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