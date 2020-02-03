​Страны Большой семерки обсудят ситуацию с коронавирусом

Страны Большой семерки обсудят ситуацию со вспышкой в Китае нового типа коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Я провел телефонный разговор с американским коллегой, чтобы прийти к общим оценкам ситуации. Мы договорились, что необходимо провести конференц-колл министров здравоохранения Большой семерки. Ничего не добиться, если страна в одиночку принимает меры, тем более в Европе", - заявил Шпан в эфире телеканала Welt.
Он сообщил, что договорился провести с американской стороной конференц-колл по ситуации.
В настоящей момент в Германии известно о десяти случаях заражения коронавирусом. Восемь из них проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы. Еще двое зараженных были в числе эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка вируса.