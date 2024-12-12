Стармер впервые за пять лет встретится со всеми лидерами ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в 2025 году проведет переговоры с ЕС по вопросам сотрудничества в области обороны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в 2025 году проведет переговоры с ЕС по вопросам сотрудничества в области обороны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Financial Times".

Эта встреча станет первым подобным мероприятием с участием британского премьера и 27 стран - членов Евросоюза с момента выхода Великобритании из объединения в 2020 году.

По информации газеты, 12 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта встретится со Стармером и официально передаст ему приглашение на встречу, которая должна состояться 3 февраля 2025 года в Бельгии. Как отметили неназванные британские чиновники, премьер-министр примет приглашение. Ожидается, что на мероприятии он подпишет новое соглашение о партнерстве в области безопасности с ЕС.

Кошта и Стармер также намерены обсудить даты проведения саммита ЕС - Великобритания, запланированного на первую половину 2025 года. Это мероприятие будет проведено в рамках усилий по перезагрузке отношений после выхода Великобритании из сообщества. В частности, на нем будет обсуждаться снижение торговых барьеров между двумя сторонами. При этом источники газеты из числа европейских чиновников подчеркнули, что пока еще рано начинать предметное обсуждение перезагрузки отношений.

Напомним, что Британия окончательно покинула Евросоюз 1 января 2021 года, процесс Brexit начался в 2020 году.