О нас

Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро

Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро Последствия засухи в нынешнем году во Франции могут обойтись страховщикам в рекордную сумму до 2,4 млрд евро.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 19:08
Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро

Последствия засухи в нынешнем году во Франции могут обойтись страховщикам в рекордную сумму до 2,4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на доклад Французской федерации страховых обществ (FFSA).

Причем такие выплаты связаны, как отмечают эксперты, лишь с ущербом, нанесенным тем постройкам, которые классифицированы как пострадавшие от засухи и находятся в коммунах, где введен режим стихийного бедствия. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, покрывает отдельная статья страхования.

По словам президента FFSA Флоранс Люстман, из-за глобального потепления засуха превратилась "в серьезную угрозу". 2022 год может стать для Франции самым засушливым за всю историю режима стихийных бедствий, побив антирекорд 2003 года. Тогда страховщики вынуждены были выплатить пострадавшим €2,12 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa sığorta şirkətləri quraqlığa görə rekord kompensasiya ödəyəcək

Экслюзивные новости

АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi