Страховые компании Франции выплатят в 2022 году вследствие засухи до 2,4 млрд евро

Последствия засухи в нынешнем году во Франции могут обойтись страховщикам в рекордную сумму до 2,4 млрд евро.

Последствия засухи в нынешнем году во Франции могут обойтись страховщикам в рекордную сумму до 2,4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на доклад Французской федерации страховых обществ (FFSA).

Причем такие выплаты связаны, как отмечают эксперты, лишь с ущербом, нанесенным тем постройкам, которые классифицированы как пострадавшие от засухи и находятся в коммунах, где введен режим стихийного бедствия. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, покрывает отдельная статья страхования.

По словам президента FFSA Флоранс Люстман, из-за глобального потепления засуха превратилась "в серьезную угрозу". 2022 год может стать для Франции самым засушливым за всю историю режима стихийных бедствий, побив антирекорд 2003 года. Тогда страховщики вынуждены были выплатить пострадавшим €2,12 млрд.