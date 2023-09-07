Страховщики оценили ущерб от погромов во Франции в конце июня в €730 млн

Французские страховые компании получили заявления на возмещение ущерба после беспорядков, которые прошли в стране в конце июня - начале июля, на общую сумму €730 млн.
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"Общая стоимость заявленных в связи с беспорядками в конце июня претензий была переоценена и составила €730 млн", - сказано в тексте.
Отмечается, что всего было подано 15 600 заявлений. При этом 65% страховых случаев приходится на собственность предпринимателей, тогда как 27% - на имущество местных властей. 6% приходится на транспортные средства, а остальные 2% - на прочий ущерб личному имуществу.
Напомним, что 11 июля федерация заявила об ущербе в размере €650 млн.