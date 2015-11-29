Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз намерен выделить Турции по меньшей мере три миллиарда евро на размещение мигрантов на ее территории, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового документа саммита ЕС-Турция в Брюсселе.

"Обе стороны, как было оговорено, с данного момента будут наращивать сотрудничество по вопросу мигрантов, которым не нужна международная защита, предотвращать их попадание на территорию Турции и ЕС и с учетом установленных двусторонних соглашений по выдаче нелегальных мигрантов возвращать в страны происхождения тех просителей убежища, которые не испытывают необходимости в международной защите", — приводит агентство выдержку из документа.

По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", за первые 10 месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".