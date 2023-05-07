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Стороны конфликта в Судане впервые сели за стол переговоров

Стороны конфликта в Судане впервые сели за стол переговоров Представители армии Судана и Сил быстрого реагирования (спецназ), которые находятся в конфликте с 15 апреля, начали предварительные переговоры.
Другие страны
7 мая 2023 г. 04:17
Стороны конфликта в Судане впервые сели за стол переговоров

Представители армии Судана и Сил быстрого реагирования (спецназ), которые находятся в конфликте с 15 апреля, начали предварительные переговоры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, переговоры между представителями командующего республиканской армией Судана Абдельфаттаха аль-Бурхана и главы спецназа Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) прошли в городе Джидда Саудовской Аравии.

США и Саудовская Аравия в совместном заявлении приветствовали контакты конфликтующих сторон и призвали их к активному участию в переговорах о прекращении огня и в целом конфликта во имя интересов народа Судана.

"Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты призывают к постоянной и скоординированной международной поддержке расширенного переговорного процесса", — говорится в заявлении.

Отметим, что в ходе вооруженных столкновений, продолжающихся с 15 апреля, 550 человек погибли, еще 4 926 - получили ранения.

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