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Стороны конфликта в Судане согласились на перемирие на 72 часа

Стороны конфликта в Судане согласились на перемирие на 72 часа Суданская армия и Силы быстрого реагирования (спепцназ) в пятницу условились соблюдать режим прекращения огня в течение трех суток.
Другие страны
5 мая 2023 г. 16:30
Стороны конфликта в Судане согласились на перемирие на 72 часа

Суданская армия и Силы быстрого реагирования (спепцназ) в пятницу условились соблюдать режим прекращения огня в течение трех суток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, стороны суданского конфликта "согласились на новое перемирие сроком на 72 часа". Как заявил представитель суданских вооруженных сил, слова которого привел Al Hadath, в настоящее время "ситуация стабильна на всей территории страны за исключением отдельных районов столицы, города Хартума".

По последним данным, из-за боестолкновений погибли 190 детей.

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