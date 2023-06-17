Стороны конфликта в Судане намерены объявить перемирие на время Гурбан байрама

Противоборствующие стороны конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом года начнется 28 июня.

Противоборствующие стороны конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Гурбан байрам), который в этом года начнется 28 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Sky News Arabiya.

Согласно информации, армия и спецназ в настоящее время "утверждают условия трехдневного перемирия, которое должно вступить в силу в ближайшее время". Как ожидается, за этим последует объявление о 5-дневном перемирии в дни Ид аль-Адха.