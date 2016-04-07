Стороны конфликта в Йемене договорились о режиме прекращения огня

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Стороны конфликта в Йемене пришли к окончательному согласию по поводу проекта введения режима прекращения огня и взаимных обязательств по этому поводу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканалу "Аль-Арабия" министр иностранных дел Йемена Абдель Малик аль-Махлафи.

"Начнем пробовать (режим прекращения огня - ред.) с провинции Таиз, потом распространим на все провинции", - сказал аль-Махлафи.

Ранее глава МИД Йемена отметил, что правительство не примет каких-либо условий мятежников-хуситов во время межйеменских переговоров в Кувейте, которые, как ожидается, начнутся 18 апреля и продлятся не менее недели.