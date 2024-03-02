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Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и схеме обмена заложников

Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и схеме обмена заложников Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на палестинских заключенных.
Другие страны
2 марта 2024 г. 15:15
Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и схеме обмена заложников

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев".

Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении в эти районы жителей".

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Версия на английском языке Parties to Gaza conflict agree on truce terms, hostage exchange scheme

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