Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и схеме обмена заложников

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на палестинских заключенных.

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев".

Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении в эти районы жителей".