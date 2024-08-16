Стороны достигли прогресса в первый день переговоров по Газе

Участники консультаций в Дохе о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса в ходе первого дня переговоров.

Участники консультаций в Дохе о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса в ходе первого дня переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Times of Israel.

"Осведомленный о сегодняшнем саммите о заложниках в Дохе источник заявил Times of Israel, что стороны достигли прогресса", - пишет издание.

Других подробностей о ходе переговорного процесса газета не приводит.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что консультации с участием эмирата, Египта и США по Газе продолжатся в Дохе 16 августа. Он отметил, что посредники "полны решимости продвигаться вперед" для достижения договоренностей о прекращении огня.