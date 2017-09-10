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    Сторонники выехали навстречу Саакашвили из Львова

    Cторонники Саакашвили уверены в том, что политик пересечет границу

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Из Львова в сторону границы Украины и Польши выехала колонна из сотни автомобилей и микроавтобусов сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА "Новости".

    Отмечается, что сторонники Саакашвили уверены в том, что политик пересечет границу и планируют оставаться у пункта пропуска до тех пор, пока пограничники не пропустят бывшего губернатора на территорию страны.

    Представители полиции сообщили, что правонарушений и происшествий рядом с пунктом пропуска с Польшей за ночь зафиксировано не было.

    Ранее сообщалось, что украинские полицейские начали дежурство на границе с Польшей в ожидании Саакашвили.

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