Сторонники выехали навстречу Саакашвили из Львова

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Из Львова в сторону границы Украины и Польши выехала колонна из сотни автомобилей и микроавтобусов сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Как передает Report, об этом сoобщает РИА "Новости".
Отмечается, что сторонники Саакашвили уверены в том, что политик пересечет границу и планируют оставаться у пункта пропуска до тех пор, пока пограничники не пропустят бывшего губернатора на территорию страны.
Представители полиции сообщили, что правонарушений и происшествий рядом с пунктом пропуска с Польшей за ночь зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что украинские полицейские начали дежурство на границе с Польшей в ожидании Саакашвили.
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