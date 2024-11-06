Сторонники вхождения в состав США лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико

Сторонники вхождения в состав США на правах полноценного штата лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико после подсчета более 86% голосов.

Сторонники вхождения в состав США на правах полноценного штата лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико после подсчета более 86% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Nuevo Dia со ссылкой на данные избиркома.

Участникам референдума предлагалось три варианта: полноправный штат, обретение независимости или расширенная автономия в формате ассоциированного государства с правом на самоуправление.

После подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набирают 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев. Идею расширенной автономии поддержали 12,33% жителей острова.