Сторонники Трампа вошли в одно из зданий Капитолия

В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
22:59
Сторонники президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, происходят столкновения между ними и полицией.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
"Меня и моих сотрудников попросили покинуть здание Cannon (входит в комплекс зданий конгресса - ред.)", - заявил конгрессмен Ричи Торрес.