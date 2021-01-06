Сторонники Трампа вошли в одно из зданий Капитолия

Сторонники президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, происходят столкновения между ними и полицией.

В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

22:59

Сторонники президента США Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, происходят столкновения между ними и полицией.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News .

"Меня и моих сотрудников попросили покинуть здание Cannon (входит в комплекс зданий конгресса - ред.)", - заявил конгрессмен Ричи Торрес.