Сторонники Саакашвили проводят митинг в Киеве в его поддержку

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят митинг в поддержку политика у здания Апелляционного суда Киева, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Митингующие держат плакаты в поддержку политика, они требуют, чтобы Саакашвили остался на свободе.

Здание суда охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии и полицейских.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Cегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию прокуратуры.