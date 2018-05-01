Сторонники Пашиняна заявили о намерении митинговать в Ереване "до победы"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна заявили, что готовы митинговать на площади Республики "до победы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протестующие сообщили, что они "не собираются сдаваться и будут бороться, сколько потребуется". Они сообщили, что готовы "прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы", то есть до избрания Пашиняна премьер-министром. Это заявление было сделано до объявления о том, что парламент Армении не смог избрать премьер-министра.