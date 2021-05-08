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Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте Шотландская национальная партия (ШНП) и "зеленые", выступающие за отделение региона от Великобритании, гарантировали себе большинство мест в региональном парламенте (Холируде)
Другие страны
8 мая 2021 г. 21:56
Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

Шотландская национальная партия (ШНП) и "зеленые", выступающие за отделение региона от Великобритании, гарантировали себе большинство мест в региональном парламенте (Холируде).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты региональных выборов, прошедших 6 мая.

Подсчет голосов еще продолжается, однако ШНП и "зеленые" в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе. Это усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Лондона права провести повторный референдум о независимости. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, сторонники сепаратизма потерпели на нем поражение, и на этом основании Лондон отказывает Эдинбургу в праве на новый референдум.

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