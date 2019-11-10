Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании

Сторонники независимости Каталонии проводят акции и митинги в различных городах этого испанского автономного сообщества в день тишины накануне парламентских выборов в Испании, когда любая политическая агитация запрещена. Как объявили организаторы протестов, радикальное движение "Демократическое цунами", таким образом они хотят продемонстрировать неподчинение ЦИК.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ориол Гонсалес, один из участников акции в Барселоне, где проходил концерт на Университетской площади, признался РИА Новости, что пойдет завтра голосовать и "ему абсолютно ясно, за кого отдать свои бюллетень". Принять участие в мероприятии в день тишины он решил, чтобы "бросить вызов центральной избирательной комиссии и политикам". Он регулярно принимает участие в акциях протеста в каталонской столице в течение последних недель – они начались после того, как Верховный суд объявил приговор каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года. При этом, заявляет Гонсалес, он собирается протестовать "пока не будет достигнута главная цель - Каталонская республика".