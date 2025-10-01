Сторонники независимости Канакии отозвали подписи из Бужевальского соглашения

Уполномоченные представители, подписавшие Бужевальское соглашение от имени Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) направили письмо президенту Франции, премьер-министру, председателям Национального собрания и Сената, а также префекту этой страны в Канакии (Новой Каледонии).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении FLNKS об отзыве подписей из Бужевальского соглашения.

В письме представители фронта официально заявили об отзыве своих подписей от 12 июля 2025 года, подчеркнув, что они относились только к проекту, представленному для обсуждения, и не носили окончательного характера.

В то же время публикация этих подписей в официальном журнале Франции, их целенаправленное искажение французской стороной и представление как "исторического соглашения" были расценены как изменение сути вопроса и злоупотребление в политических целях. На 45-м Конгрессе FLNKS 9 августа 2025 года проект Бужевальского соглашения был единогласно отклонен, и политическому бюро FLNKS был дан мандат на принятие соответствующих мер, в том числе в правовой плоскости, против злоупотребления подписями.

В письме решительно осуждаются методы Франции по вынуждению выполнения пунктов Бужевальского соглашения, которые расцениваются как неуважение к суверенитету соответствующих органов Канакии. Еще раз подчеркивается, что единственным законным путем для прогресса является начало деколонизации, определенной в международном праве. Поэтому требуется официальный отзыв их подписей и незамедлительное информирование об этом органов власти Франции и соответствующих партнеров.

Напомним, что 25 сентября Бакинская инициативная группа провела в Нью-Йорке международную конференцию, посвященную тяжелым последствиям Бужевальского соглашения, в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с участием представителей движения за независимость из Новой Каледонии.

Соглашение Бужеваль было подписано 12 июля в одноименном городе недалеко от Парижа между Францией и основными политическими силами Канакии. Это соглашение, определяющее новые политические границы для статуса Канакии, фактически ограничило ее полную независимость.